شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاب أردني يتعرض لأطلاق نار في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن الوزارة تتابع تعرض مواطن أردني يبلغ من العمر 24 عاماً لحادث إطلاق نار في ولاية انديانا الأمريكية. بحسب وكالة عمون الأردنية



وقال الفايز في بيان "الاثنين"، إن المواطن أصيب بعدة طلقات نارية ادخل على اثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضعه العام مستقر.

وأضاف أن السفارة الأردنية في واشنطن تتواصل مع ذوية للاطمئنان على صحته وتقديم كافة المساعدات الممكنة كما تتواصل مع السلطات المحلية للكشف عن ملابسات الحادثة.