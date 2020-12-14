- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاب أردني يتعرض لأطلاق نار في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن الوزارة تتابع تعرض مواطن أردني يبلغ من العمر 24 عاماً لحادث إطلاق نار في ولاية انديانا الأمريكية. بحسب وكالة عمون الأردنية
وقال الفايز في بيان "الاثنين"، إن المواطن أصيب بعدة طلقات نارية ادخل على اثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضعه العام مستقر.
وأضاف أن السفارة الأردنية في واشنطن تتواصل مع ذوية للاطمئنان على صحته وتقديم كافة المساعدات الممكنة كما تتواصل مع السلطات المحلية للكشف عن ملابسات الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب أردني يتعرض لأطلاق نار في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.