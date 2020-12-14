الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع ميري ريغيف وزيرة المواصلات وسلامة الطرق في دولة إسرائيل، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل بين البلدين على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

وقال المزروعي: «إن الإمارات حريصة على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية، والاستفادة من تكنولوجيا المستقبل بمختلف مراحل عملها، بما يعزز من مكانتها، في تحقيق الريادة العالمية، وصولاً لمئوية الإمارات 2071».

من جهتها، قالت ريغيف: «توجد 17 شركة وطنية في دولة إسرائيل، يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والقطارات السريعة ومشاريع البنية التحتية».

كما تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التشريعات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل البحري والبري.

وأكد الجانبان أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام، في فتح آفاق جديدة للازدهار والتنمية الشاملة المستدامة، متطلعين إلى أن تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من التطور والنماء والازدهار بكافة المجالات، ومنها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل.

ورحب الجانبان بإجراء زيارات ميدانية متبادلة بين البلدين؛ للاطلاع على أفضل التجارب.

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