شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الريسي: رصدنا حوادث للرياضات الجوية وأحيل المتسببون للنيابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

دعا اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، الراغبين بممارسة أنشطة الطائرات الشراعية والتسجيل للأفراد وللطائرات، إلى مراجعة أحد الأندية المعتمدة من الهيئة العامة الطيران المدني، وهي نادي أبوظبي للرياضات الخفيفة، ونادي الجزيرة في إمارة رأس الخيمة، وللتعرف إلى اللوائح والتشريعات وشروط الأمن والسلامة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للطيران المدني، www.gcaa.gov.ae.

وقال، إن الوزارة سجلت حوادث بخصوص هذه الرياضة، وتمت إحالة المتسببين إلى النيابة العامة، مضيفاً أن إطلاق الحملة يصب في مصلحة الجميع ويحدّ من الحوادث.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الافتراضي الذي عقدته اللجنة الإعلامية لحملة «أنت مسؤول» أمس الاثنين، والتي أطلقتها لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة للتعريف باشتراطات الرياضات الشراعية، وتحدث خلالها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مؤكداً أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود عمل اللجنة الساعية لتعزيز الإجراءات والاشتراطات لممارسة الرياضات الخفيفة بشكل آمن وسليم، وبصورة تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد أن الحملة تأتي أيضاً ضمن الحرص على التواصل المباشر مع الجمهور، وتستمر لمدة أسبوعين؛ حيث سيتم نشر مواد إعلامية عبر كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن توعية قانونية وعامة؛ بهدف تعزيز أمن وسلامة ممارسي الرياضات الخفيفة (الطائرات الشراعية)، ورفع مستويات الوعي باشتراطات السلامة والثقافة القانونية، والحد من الاستخدامات والممارسات الخاطئة المرتبطة بممارسة هذه الرياضة.

وقال المقدم جمال جاسم الحوسني، مدير إدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت التبليغ إلكترونياً عن المخالفات المتعلقة بالرياضات الجوية الخفيفة، والتي تتضمن الطائرات من دون طيار، والطائرات الشراعية وفقاً للقرار رقم 2 لسنة 2015.

من جانبه قال يوسف هاشم العزيزي، مدير إدارة صلاحية الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إن عدد الأعضاء المشغلين للطائرات بلغ 500 عضو، فيما بلغت أعداد الطائرات المسجلة 800 طائرة.

وأضاف رداً على سؤال ”الخليج 365”، إن نطاق طيران الطائرات الشراعية يتم تحديده من قبل الأندية المعتمدة من الهيئة العامة الطيران المدني، فيما يتم تحديد نطاق طيران الطائرات من دون طيار عبر التطبيق الإلكتروني My drone Hub.

وقال المهندس أحمد الشامسي من هيئة تنظم الاتصالات عن الهيئة، حرصت على مد مشغلي الطائرات الشراعية ترددات خاصة بهم؛ لكي لا تتداخل مع ترددات الطائرات الأخرى.

فيما عرض الرائد فواز البلوشي من شرطة أبوظبي تجربة شرطة العاصمة في التوعية حول الطائرات الشراعية.

وبدوره قال علي الظنحاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك، إن الطائرات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار من السلع المقيدة جمركياً، وتتطلب موافقة الجهات المختصة في الدولة.