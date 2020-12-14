تركيا تعلن حظر تجول لمدة 4 أيام .. تفاصيل الموعد والأسباب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إغلاق للدولة لمدة أربعة أيام اعتبارًا من ليلة رأس السنة الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، إن حظر التجول سيبدأ مساء يوم 31 ديسمبر ويستمر حتى صباح 4 يناير.

وأعادت الحكومة التركية الشهر الجاري فرض إجراءات الإغلاق في نهاية الأسبوع وكذلك حظر التجول ليلا وسط ارتفاع في الإصابات والوفيات. ولقد تجنبت الإغلاق الكامل منذ بداية الوباء للحفاظ على استمرار الاقتصاد المحبوب في البلاد.

كما أعلن أردوغان عن بعض الدعم الإيجاري للشركات ووعد بمواصلة التخفيضات على ضرائب القيمة المضافة.