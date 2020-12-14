شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى الشئون الإسلامية: الجماعة الإرهابية بـ100 وش وليس لها مسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الدويك، الباحث في الشئون الإسلامية، إن الكشوف تجاه تنظيم الإخوانى لن تنتهى، حيث إن عمرها التاريخي 90 عاما، بالإضافة إلى أن الفوائض المالية التى حصلت عليها من أعضائها ساهمت فى تكوين تنظيم سرى كبير.

وأضاف محمد الدويك، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن تواجد تنظيم الإخوان في الخليج قديم جدا، لافتاً إلى أنه تمت هجرة شديدة جدا من عناصر الإخوان في الستينيات إلى عدد من الدول العربية.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية رافضة أن تقنن أوضاعها، بالإضافة إلى أنها رفضت أن تكون جمعية تحت إدارة وزارة التضامن.

ونوه بأن هناك يقظة في دول الخليج تجاه التعامل مع تنظيم الإخوان الإرهابي، لافتاً إلى أن الجماعة الإرهابية بـ100 وش وليس لها مسكة.