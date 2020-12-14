وكيل صحة المنوفية: إحالة رئيسة تمريض مستشفى سرس الليان للتحقيق العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:
قرر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تحويل رئيسة التمريض بمستشفى سرس الليان للتحقيق الفوري بالمديرية؛ وذلك للإهمال فى الإشراف، وإحالة المتغيبين عن النوبتجية، وهم طبيب ومشرفة تمريض بالمستشفى إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم.
كما أصدر تعليمات إلى مدير عام المستشفيات بالمديرية، بضرورة تكثيف المرور المسائي على جميع المستشفيات؛ وذلك لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
وجاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مساء اليوم الاثنين، رفقة صبري حسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد عرفة مدير الشؤون الإدارية بالمديرية، للمرور على مستشفيات صدر وحميات منوف وسرس الليان العام.
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