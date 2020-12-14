هولندا تفرض إغلاقًا صارمًا لمدة 5 أسابيع لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام - (د ب أ)
أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الاثنين، اجراءات إغلاق أكثر صرامة لمدة خمسة أسابيع، وذلك في محاولة لوقف قفزة في حالات الإصابة اليومية ودخول المستشفيات بسببب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قوله في كلمة بثها التليفزيون اليوم الاثنين، إنه سيتم إغلاق المحلات التجارية غير الأساسية حتى 19 يناير المقبل على الأقل، في أول إجراء من نوعه منذ بدء الجائحة.
وقد أودت الجائحة بحياة أكثر من 10 آلاف شخص في هولندا، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة نحو 622 ألف شخص. وارتفع عدد المرضى بالفيروس الفتاك في المستشفيات بمقدار 105 في اليوم المنصرم ليصل إجمالى عددهم إلى 1872 مصابًا.
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