تونس تثمّن الدعم المقدم من فرنسا لمواجهة أزمة "كورونا"

ثمّن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، دعم فرنسا لبلاده ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن شكره لوقوف السلطات الفرنسية مع تونس في مواجهة جائحة "كورونا" وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعرب رئيس الحكومة التونسية خلال لقائه، اليوم الاثنين في باريس، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا؛ وهو ما تؤكده زيارات

العمل المتواصلة لمسؤولين تونسيين إلى فرنسا، وآخرها زيارة العمل والصداقة التي أجراها رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد لفرنسا يومي 22 و23 يونيو الماضي.وأشار المشيشي إلى أهمية العمل على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الفرنسية ودورها في مد جسور التواصل بين الشعبين.من جانبه، عبر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، عن استعداد بلاده لمرافقة تونس في تدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة مع فرنسا في كل المجالات الاستثمارية والتربوية والثقافية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.