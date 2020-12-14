عاهل البحرين: رفع اسم السودان من "لائحة الإرهاب" يسهم بدعم مكانتها

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن رفع اسم جمهورية السودان بشكل رسمي ونهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خطوة مهمة تسهم في تعزيز مكانة السودان على الساحة الدولية والاضطلاع بدوره الفاعل على المستوى العربي والأفريقي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين أن ذلك جاء في برقية التهنئة التي بعث بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس

مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.وأعرب الملك حمد بن عيسى -في البرقية- عن تهانيه الخالصة بمناسبة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. متمنيا للشعب السوداني الشقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار.وفي سياق آخر.. استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك بمناسبة ترشيح البحرين لها لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.وأعرب عاهل البحرين عن تمنياته بالتوفيق للشيخة مي، حيث جاء هذا الترشيح ليؤكد على المكانة العالمية الرفيعة التي تحظى بها مملكة البحرين وبما تمتلكه من قيادات وخبرات وكفاءات متميزة تؤهلها لتولي المسؤوليات والمناصب المهمة في مختلف المنظمات والهيئات الدولية.وأشاد بالجهود الوطنية المخلصة التي تواصل بذلها رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في خدمة المملكة وتعزيز دورها الريادي ومكانتها على الخارطة الثقافية والتراثية الإقليمية والعالمية، وكذلك الحفاظ على التراث الوطني والمعالم الحضارية والثقافية، وإحياء القيم والموروثات البحرينية الأصيلة.