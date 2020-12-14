ترحيب بحصول تحرك في مفاوضات بريكست

رحَّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بحصول "تحرك" في المفاوضات بشأن التوصل الى اتفاق تجاري بين لندن والأوروبيين لمرحلة ما بعد بريكست، معتبرة ذلك "أمراً جيداً". وقالت: "نتحدث عن انطلاقة جديدة مع أصدقاء قدماء، نحن في المرحلة النهائية، لكنها حاسمة"، مشيرة إلى "تحرك" في المفاوضات، ووصفته بأنه "أمر جيد". وأضافت: "نريد قواعد عادلة، ليس فقط عند البداية، وإنما على المدى الطويل". والاثنين أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن المفاوضات أحرزت بعض التقدم، لكن العراقيل لا تزال قائمة، وخصوصاً حول موضوع الصيد الحساس. وقد أطلعهم كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه على وضع المفاوضات التي قرر الاتحاد الأوروبي ولندن مواصلتها، لكن بدون تحديد أي مهلة للوصول إلى اتفاق.



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