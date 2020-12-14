بعد بريطانيا وأميركا.. كندا تبدأ حملة تطعيم عامة ضد «كورونا»

سيف اليزيد - بدأت كندا، اليوم الاثنين، حملة تطعيم عامة ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح «فايزر-بيونتك».

وباتت مساعدة ممرضة في مدينة تورونتو أول شخص يتلقى اللقاح المضاد لمرض كوفيد - 19 في كندا، وفق مشاهد مباشرة عرضتها قنوات التلفزة المحلية.

وتشكل الحقنة، التي تلقتها أنيتا كويدانغن في مستشفى عاصمة مقاطعة أونتاريو، بداية حملة تطعيم تاريخية في كندا، بعد أقل من أسبوع من موافقة السلطات على اللقاح الذي ينتجه تحالف شركتي «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

وبدأت، أيضاً اليوم الاثنين، في الولايات المتحدة حملة شاملة للتلقيح ضد المرض باستخدام اللقاح ذاته.

كانت بريطانيا، وهي أكبر بلد متضرر من الجائحة في أوروبا، أول دولة في العالم تبدأ، الثلاثاء الماضي، حملة تطعيم شاملة ضد الوباء.

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