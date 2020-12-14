العراق يسجل 1338 إصابة جديدة بكورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين تسج??ل 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 575972 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 24 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة ، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12603 حالات بعد تسجيل 24 حالة وفاة اليوم.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 509474 حالة بعد تسجيل 2028 حالة شفاء اليوم أيضا.



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