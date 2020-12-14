سويسرا تسجل 10726 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات صادرة عن سلطات الصحة السويسرية اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 10726 منذ يوم الجمعة.

وزاد العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 384557، وهو ما يشمل إصابات رُصدت في فحوص جماعية أجريت في مقاطعة جريزون السويسرية من الجمعة إلى الأحد.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5589 بعد تسجيل 193 وفاة، بينما استمر الضغط على نظام الرعاية الصحية مع زيادة عدد المرضى في المستشفيات بواقع 445 مريضا، وأرسل مديرو المستشفيات رسالة إلى وزير الصحة آلان بيرسيه للتعبير عن قلقهم.

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