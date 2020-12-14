ألمانيا تدعو إلى التعاون الدولي للتغلب على أزمة «كورونا»



سيف اليزيد - دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى المزيد من التعاون الدولي للتغلب على أزمة كورونا.

وفي مستهل لقاء غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم في أميركا اللاتينية والكاريبي، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الاثنين: «لن يمكننا السيطرة على هذه الجائحة إلا من خلال نهج عالمي».

وأعلن ماس عن إنشاء معهد مركزي عابر للحدود الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية في أميركا اللاتينية.

وأوضح ماس أن التعاون التشاركي بين مناطق العالم يجب أن يؤدي إلى خروج الجميع أقوياء من الجائحة.

وقد شارك في الاجتماع الافتراضي جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية ووزير الخارجية الأرجنتيني فليبي سولا.

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