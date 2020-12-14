فلسطين تسجل 1564 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 28 حالة وفاة و 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19" في الضفة وغزة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.4% ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية و8 حالات وفاة في قطاع غزة وفي مدينة القدس 6 حالات ..ولفتت إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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