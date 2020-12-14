هولندا تفرض إغلاقا شاملا لمدة خمسة أيام للحد من تفشي كوفيد-19

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الإثنين، عن فرض إغلاق شامل في البلاد لمدة خمسة أيام للحد من تفشي كوفيد-19.

وجاء القرار الجديد، بعدما أظهرت بيانات السلطات الصحية في هولندا، أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 10 آلاف حالة تقريبا خلال 24 ساعة الماضية وذلك في أكبر قفزة منذ نهاية أكتوبر.

وتعتبر هذه الزيادة استمرارا لاتجاه صعودي على مدار سبعة أيام.

وتشير الزيادة إلى أن تأثير إجراءات العزل الجزئي التي فرضت في 13 أكتوبر آخذ في التراجع.

وعقدت الحكومة الهولندية اجتماعا طارئا يوم الأحد لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.