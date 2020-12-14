- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي مصري يكشف أهداف تطبيق مصابين فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 14 ديسمبر 2020
كشف الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المصرية ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة الدكتور محمد خفاجي عن تفاصيل التطبيق، الذي قام بإعداده لمصابي فيروس كورونا.
وأوضح "خفاجي في حوار خاص للفجر المصرية أهداف التطبيق الأساسية، حيث يوجد أكثر من هدف للتطبيق، فأول الأهداف هو تحديد المخالطين والحصول علي كشف بأسمائهم، وعزلهم عن باقية المواطنين لمدة أسبوعين، دون الحاجة الي اغلاق المدارس والجامعات والمساجد، وذلك لحصر المصابين
كما تعد من اهداف التطبيق هو الأمان لشخص، حيث يمكن أن يصنف المكان حسب الإشارات فاذا اضاء بضوء الأحمر فهي علامة تدل علي وجود شخص مصاب بالمكان، واذا كانت أصفر تتدل علي أن هناك شخص مخالط في المكان اما الضوء الأخضر يدل علي أن المكان أمن.
ومن اهم الأهداف أيضا هو توفير الجهد علي رجال الشرطة، حيث يقوم برصد أي تجمعات للمواطنين أو وجود مخالفات للمواعيد الجديدة لإغلاق المحال العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمي مصري يكشف أهداف تطبيق مصابين فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.