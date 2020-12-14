شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل

الإثنين 14 ديسمبر 2020 أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين فرض عقوبات على رئاسة صناعات الدفاع التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير. وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

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