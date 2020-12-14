شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. كسوف كلي فوق الأرجنتين وتشيلي والان نبدء بالتفاصيل
وتحرك ظل القمر في وقت لاحق إلى الجنوب الشرقي عبر بوكون إلى جونين دي لوس أنديز في الأرجنتين، قبل أن يستمر فوق فالشيتا حتى سالينا ديل ايجي على ساحل المحيط الأطلسي.
وخلال الكسوف الكلي، يقع القمر بالضبط بين الأرض والشمس، ليحجب ضوء الشمس.
وكانت السماء في تشيلي ملبدة بالغيوم مع بعض الأمطار، ولكن على الجانب الأرجنتيني من جبال الأنديز، كان الكسوف مرئيا بوضوح في العديد من المناطق.
في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كان الكسوف مرئيا فقط ككسوف جزئي، حيث لم يغط القمر سوى 75 % من الشمس.
يذكر أن هذا هو ثاني كسوف كلي للشمس في المنطقة خلال عام ونصف، وكان آخر كسوف للشمس قد حدث في يوليو 2019 فوق تشيلي والأرجنتين، على الرغم من أنه كان أكثر قليلا في الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. كسوف كلي فوق الأرجنتين وتشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.