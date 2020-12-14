شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعاقب ضابطين إيرانيين لاختطافهما مواطن أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، إدراج ضابطين من وزارة الاستخبارات والأمن في النظام الإيراني في قائمة العقوبات لتورطهما المباشر في اختطاف المواطن الأمريكي روبرت ليفينسون واحتجازه ووفاته المحتملة.

وأوضح البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أنه لمدة 13 عاماً نفى النظام الإيراني معرفته بمكان أو حالة روبرت بوب ليفينسون، ومع ذلك سمح مسؤولون إيرانيون كبار باختطاف ليفنسون واحتجازه وأطلقوا حملة تضليل لإبعاد اللوم عن النظام.

وأفاد بومبيو، أن الولايات المتحدة تقوم اليوم بفرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية وهم محمد بصيري وأحمد خزاعي، تورطا في اختطاف ليفنسون في جزيرة كيش الإيرانية في التاسع من مارس 2007م.