الإمارات تسيطر على جوائز "سيتريد" البحرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استحوذت الشركات والموانئ والشخصيات البحرية في الإمارات على أغلب جوائز "سيتريد" البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

وأعلنت إدارة الجائزة، الإثنين، عن أسماء الفائزين في عام 2020 في الحفل السابع عشر لها في احتفالية افتراضية استضافتها الإمارات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، شارك في اختيار الفائزين لجنة تتكون من 17 متخصصا من الحكام ذوي الخبرة الطويلة في الصناعة البحرية من قادة الرأي والمتخصصين وكبار الرؤساء التنفيذيين في عدد من الشركات القيادية في القطاع.

وضمت قائمة الفائزين"بي أند أو" ماريتايم للخدمات اللوجستية الفائزة بجائزة مزود الحلول اللوجستية للعام عن منصتها اللوجستية البحرية "سلسلة إمداد طاقة أكثر كفاءة"، وموانئ أبوظبي الفائزة بجائزة الاستجابة للجائحة، ومحطة بوابة البحر الأحمر الفائزة بجائزة الاستدامة.

كما تضمنت قائمة الفائزين، موانئ رأس الخيمة عن ميناء صقر الفائزة بجائزة الشحن الذكي لاستخدام داينمكس "يو كي سي" لتحسين كفاءة العمليات في الميناء.

كما تم منح "جائزة التنوع والمساواة" التي يعلن عنها للمرة الأولى ضمن جوائز سيتريد البحرية هذا العام لشركة الشحن الهندية المحدودة وذلك لعمل فريقها بلا كلل، لضمان ترسيخ ثقافتها واستراتيجيتها في توفير بيئة عمل تسودها المساواة والتنوع لموظفيها من أجل تحقيق الازدهار والنمو.

وفاز كل من الكابتن محمد العلي نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة السفن في شركة أدنوك للإمداد والخدمات بجائزة "شخصية العام 2020"، والفريق أسامة منير محمد ربيع رئيس هيئة قناة السويس بجائزة "الإنجاز المتميز لعام 2020"، ويوجين ميان، المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار بجائزة "الإنجاز مدى الحياة لعام 2020".

وقالت المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية: نشعر بفخر كبير في دولة الإمارات لحصول عدد كبير من الشركات والموانئ والشخصيات البحرية على العديد من جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا 2020.

وتابعت: وتعد جوائز سيتريد البحرية من أكثر الجوائز المرموقة في الصناعة البحرية على مستوى العالم وتلتزم بمعايير صارمة في التقييم من قبل نخبة من أفضل الخبراء والمتخصصين في المجال.

وأشارت إلي أن هذا يمثل دليلا واضحا على نضج القطاع البحري في الإمارات التي تعد من أحد أهم المراكز البحرية في العالم.

وأضاف، كما نعتز باستضافتنا في الإمارات، هذا الحدث الهام الذي ينطلق للمرة الأولى بنسخته الافتراضية مؤكدا على أن القطاع البحري أقوى من تحديات جائحة كورونا وأن مستقبل الصناعة يكمن في المزيد من تبني التقنيات الرقمية والأدوات الذكية.

ومن جانبه قال كريس هيمان رئيس مجلس إدارة سيتريد، قدم الفائزون هذا العام في جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا 2020 نموذجا متميزا لدور الصناعة البحرية على مواجهة التحديات والصمود أمام الأزمات ومدى الكفاءة المؤسسية التي تتمتع بها شركات القطاع في عملياتها التشغيلية والإدارية لاسيما في مجال التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة.

وتابع: يعطي ذلك الأمل للصناعة البحرية بشكل عام على قدرتها الكبيرة لتحقيق التعافي وتخطي الآثار التي تسببت بها الجائحة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد يوسف نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، أن إقامة النسخة الافتراضية من هذا الحفل العريق يعتبر سابقة تستحق التقدير.

وتابع: نتطلع إلى أن تكون جميع الفعاليات البحرية في المستقبل معززة بالأدوات الرقمية التي تفتتح مرحلة الفعاليات المدمجة التي تحقق مزيدا من القيمة للقطاع وتسمح بوصول الجمهور العالمي ليتعرف على قدرات الصناعة البحرية في المنطقة.