"دناتا" الإماراتية تطور حلا لتنظيف الطائرات بالأشعة فوق البنفسجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت "دناتا"، بالتعاون مع شركة "يوفيا" السويسرية في تأكيد مفهوم تنظيف الطائرات باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المقصورات.

وتواصل "دناتا" الإماراتية، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم اعتماد أحدث التقنيات لتقديم أعلى معايير السلامة والقيمة لعملائها من الناقلات الجوية ومساعدتهم على إضفاء المزيد من الثقة والراحة للركاب طوال مراحل السفر.

وشركة "دناتا"، هي اتحاد النقل الجوي الوطني لدبي، التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم.



وحسب وكالة أنباء الإمارات، قامت دناتا بتجربة خدمة تنظيف المقصورات المتطورة على طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السويسرية الإقليمية "هلفتيك إيرويز".

ويستخدم حل "يوفيا" (Uveya) المتطور الأشعة فوق البنفسجية لتطهير الأجزاء الداخلية للطائرة مع ضمان أعلى معايير السلامة للعملاء والطاقم.

ويبعث الروبوت أثناء عملية التنظيف أشعة فوق بنفسجية مركزة عبر المقصورة ويمكن للجهاز أن يقتل 99% من البكتيريا ومسببات الأمراض مثل كوفيد-19 في الهواء وعلى جميع الأسطح خلال دقائق قليلة من دون استخدام أي مواد كيميائية.

وأعرب لوكاس جايغر الرئيس التنفيذي لدناتا سويسرا، عن سروره بالتعاون مع شركة يوفيا لتقديم حل آخر مبتكر وآمن وموثوق إلى جميع الشركاء من الناقلات الجوية.

وتساهم خدمة تنظيف المقصورات المتطورة في تعزيز الكفاءة والسلامة ما يعيد لعملائنا الثقة في السفر الدولي وستواصل دناتا الاستثمار في أحدث التقنيات لتقديم خدمات متميزة للناقلات وعملائها عبر عملياتها حول العالم.

من جهته قال تريستان شوفينيار مدير تطوير الأعمال في شركة "يوفيا": "إننا متحمسون لاختبار حل الأشعة فوق البنفسجية لتطهير مقصورات الطائرات بالتعاون مع شريك مرموق مثل دناتا وتساهم هذه الشراكة في ضمان نظافة وسلامة الطائرات بما يتوافق مع أعلى معايير الصناعة".

وقال رينيه مارميه الرئيس التنفيذي للعمليات في "هلفيتك إيرويز": "إننا نساهم من خلال إتاحة بنيتنا التحتية، وأسطولها لإجراء الاختبار في تطوير حل واعد ومبتكر لتعقيم الطائرات ومن شأن هذا الحل أن يجعل السفر الجوي أكثر أماناً في المستقبل".

وتجدر الإشارة إلى أن حل دناتا لتنظيف المقصورات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية يضاف إلى خدمات تنظيف مقصورات الطائرات التي توفرها الشركة لأكثر من 250 ناقلة جوية.

وتتضمن هذه الخدمات، تنظيفا شاملا باستخدام مواد مطهرة قوية ومسح جميع الأسطح بما في ذلك النوافذ وطاولات الطعام وشاشات ظهر المقاعد ومساند الأذرع والمقاعد وأدوات التحكم في المقعد وفتحات التهوية و الخزائن العلوية في المقصورة والحمامات والمطابخ ومناطق استراحة الطاقم.