- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قراصنة روس يخترقون وزارة الخزانة الأميركية واجتماع لمجلس الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مجموعة من القراصنة التابعين للحكومة الروسية اخترقوا شركة كبرى للأمن السيبراني، وأن المجموعة ذاتها تقف وراء حملة تجسس كبرى أدت أيضاً إلى اختراق وزارتي الخزانة والتجارة ووكالات حكومية أميركية أخرى، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.
وقد بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) التحقيق في الواقعة، التي نفذتها مجموعة قرصنة تعمل لصالح جهاز المخابرات الخارجية الروسية (SVR). وكانت المجموعة، المعروفة بين شركات الأمن التابعة للقطاع الخاص باسم APT29 أو Cozy Bear، قد اخترقت أيضاً وزارة الخارجية والبيت الأبيض خلال إدارة أوباما.
ومن غير الواضح بحسب المصادر ما هي المعلومات التي تم الوصول إليها.
وكانت وكالة "رويترز" أول من تحدث عن العملية، حيث نقلت عن مصادر مطلعة أن مجموعة قرصنة متطورة، تدعمها حكومة أجنبية، سرقت معلومات من وزارة الخزانة الأميركية ووكالة أميركية مسؤولة عن تقرير السياسة المتعلقة بالإنترنت والاتصالات في وزارة التجارة، إضافة إلى مراقبة حركة البريد الإلكتروني الداخلية في الوزارة والوكالة منذ أشهر.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت أن "حكومة الولايات المتحدة على علم بهذه التقارير، ونتخذ جميع الخطوات الضرورية لتحديد ومعالجة أي قضايا محتملة تتعلق بهذا الوضع".
كانت هذه تفاصيل خبر قراصنة روس يخترقون وزارة الخزانة الأميركية واجتماع لمجلس الأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.