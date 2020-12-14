شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان.. استحقاق تاريخي جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وأشادت وداد بوحميد نائبة رئيس الجمعية، بالقرار، وأكدت أن ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو استحقاق تاريخي جديد لرصيد دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، نظراً لأهمية الأدوار المنتظرة المقرر أن تقوم بها الهيئة، من خلال وضع السياسات والخطط لتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلت إليه الدولة على المستوى التشريعي والإجرائي دولياً ومحلياً، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.

وثمنت الخطوة التي سبق وأن تعهدت بها الإمارات، في ضوء التزاماتها الدولية، خاصة في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة، ولجنة الميثاق في جامعة الدول العربية.

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