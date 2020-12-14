شكرا لقرائتكم خبر عن «سوق الوثبة» بمهرجان زايد يعكس حضارة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عكس سوق الوثبة والحي الإماراتي، في مهرجان الشيخ زايد، حضارة الدولة، ويقدم موروثها الثقافي عبر فعاليات وأهازيج تراثية، وعروض حية للحرف الإماراتية القديمة.

ويضم السوق، دكاكين شعبية تعرض المنتجات التقليدية اليدوية، لتحاكي الماضي العريق، والتي روعي فيها التنوع لتعرّف الزوار إلى أبرز وأهم الحرف التقليدية القديمة التي كانت تعمل بها الجدات والأمهات اللاتي أبدعن في صناعة منتجات يدوية بشكل متقن، وأورثنها للأجيال التالية جيلاً بعد جيل.

وتدعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، المشارَكة الفاعلة لـ 98 أسرة مواطنة، حيث تم تخصيص محل لكل أسرة، تعرض فيه أهم منتجاتها من المشغولات اليدوية، ودلال القهوة، والأواني، والدخون، والعطور، والملابس التراثية، والبهارات، والقهوة الإماراتية، والإكسسوارات، والشيلة، والعباءة، بالإضافة إلى المنتجات الطبيعية والتمور، وأطقم الضيافة المتنوعة، والرسم على الدلال والمفارش، والحلوى وغيرها.

وتتزين الدكاكين بمجموعة كبيرة من المنتجات اليدوية التي تعزز عناصر التراث والماضي الإماراتي، مثل البرقع الإماراتي، والمداخن التي تفوح منها روائح جميلة، والحقائب الممزوجة بالخرز والخيوط المزركشة، ودلال القهوة والشاي التي تمت صناعتها ونقشها يدوياً بشكل يعكس الطابع التراثي.

ويستمتع زوار سوق الوثبة بروائح الدخون والعطور والمخمرية التي تعتبر واحدة من أهم المستحضرات التجميلية التي يتم تحضيرها بطريقة آمنة وخالية من المواد الكيماوية، حيث يتم تحضيرها من مسحوق أعواد الزعفران المخلوط بسائل دهن العود الأصلي وسائل المسك الأبيض ومسحوق الصندل وعرق الحنا والفل، ثم يتم دفن هذه الخلطة في التراب لفترة تتراوح ما بين عشرة إلى أربعين يوماً، لتتخمر وتعطي رائحة عطرية نفاذة، وتصبح على هيئة خلطة عطرية سائلة تستخدمها السيدات والفتيات للشَّعر والجسد كواحدة من الطرق الآمنة التي تتبعها المرأة الإماراتية منذ القدم.

كما تَعرض العديد من الدكاكين مجموعة كبيرة من التوابل والبهارات التي لا يخلو منها أي مطبخ إماراتي، حيث يعتمد عليها البيت الإماراتي منذ القدم لإضافة نكهات خاصة على الأكلات الشعبية الشهيرة، ولتحسين مذاق الوجبات ومنحها شكلاً وطعماً صحياً خاصاً.