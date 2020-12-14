شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائزين بالمعرض الافتراضي لـ«الخليج الطبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت جامعة الخليج الطبية، أسماء 75 فائزاً في النسخة الرابعة عشرة من أضخم معرض افتراضي للفنون الطبية والعلوم، المقامة افتراضياً لعام 2020، بمشاركة 84 مدرسة مثّلها طلاب من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر عرضوا 1000 مشاركة ضمن ست فئات، شملت المشاريع العلمية والملصقات، والرسم والشعر باللغتين الإنجليزية والعربية والتأليف الموسيقي.

وتولى البروفيسور حسام حمدي، رئيس الجامعة، إعلان النتائج وتسليم بعض الفائزين الجوائز مع الدكتورة ماندا فينكاترامان، نائبة رئيس الجامعة.

وقال: «في كل عام تنظم الجامعة المعرض الهادف إلى توفير الرعاية لطلاب المدارس من أصحاب المواهب العلمية والفنية، وتشجيعهم لتنمية الابتكار والتفكير العلمي والانخراط في عالم الإنسانية الواسع».

وقام جميع المشاركين في نسخة هذا العام بتحميل مشاركاتهم كمقاطع فيديو مدتها ما بين 2 و5 دقائق، تشرح فكرة المشروع وفوائده للمجتمع والغاية منه، وحصلوا على جوائز وشهادات وهدايا من «مانتش كيتس» وجوائز نقدية بلغت قيمتها 25,000 درهم إماراتي توزّعت على المراكز الأول والثاني والثالث في مختلف الفئات، كما حصل جميع المشاركين على شهادات من الجامعة.

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