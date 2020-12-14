شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تناقش «تأمين الأخطار الإلكترونية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، جلسة حوارية عن بُعد، بعنوان «تأمين الأخطار الإلكترونية» بهدف تسليط الضوء على أهمية تأمين الأخطار الإلكترونية، وأهم المخاطر التي يمكن أن يغطيها التأمين، ووضع المعايير والأسس الواضحة للممارسة التأمينية لممتلكات شرطة دبي في هذا المجال.

وترأس الجلسة العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة، وقدمتها العقيد سميرة عبدالله آل علي، مدير إدارة التأمينات في شرطة دبي، وحضرها المتخصصون من إدارات عديدة.

وقال الرزوقي، إن شرطة دبي تحرص على تطوير منظومة العمل بشكل مستمر، وفق أرقى الممارسات وأفضل التجارب، بما فيها التأمينات بمختلف أنواعها، ومنها تأمين الأخطار الإلكترونية التي تعد من التحديات العالمية المهمة في عصر التطور التقني السريع والهائل، ما يستوجب الاستعداد والجاهزية المثلى للتعامل مع مختلف الأخطار التي تواجه هذا المجال.

من جانبها استعرضت العقيد سميرة آل علي، أهمية التعرف إلى تأمين الأخطار الإلكترونية، وأهمها المخاطر التي يمكن تغطيتها ضمن هذا النوع من التأمين، ومعايير حماية الأمن الإلكتروني في أجهزة الإنترنت، والمعايير القانونية للتعامل مع البيانات، والمعايير القانونية لتحديد المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن تلك الأخطار، وممتلكات شرطة دبي، والأنظمة التي يمكن تأمينها ضد تلك المخاطر وصولاً إلى الحل المثالي، ووضع المعايير والأسس الواضحة للممارسة التأمينية لممتلكات شرطة دبي في هذا النوع من التأمين.

وخرجت الجلسة الحوارية بثلاث توصيات هي، دراسة معايير قبول تأمين الأخطار الإلكترونية، وإعداد مقارنات مرجعية في مجال تأمين الأخطار الإلكترونية على الصعيد المحلي والإقليمي، ودراسة مدى حاجة شرطة دبي لهذا النوع من التأمين مع الجهات المعنية.