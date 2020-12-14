شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الشارقة الخاصة ضمن المراكز الأولى في الرياضيات والعلوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

تربعت مدارس الشارقة الخاصة ضمن قائمة المراكز الأولى في اختبار دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS)، التي عُقدت خلال عام 2019، في إنجاز جديد يرسخ حضور إمارة الشارقة على الصعيد العالمي.

ووفقاً لنتائج الدراسة الدولية التي تنعقد كل أربع سنوات، وشاركت فيها 60 دولة ومدينة عالمية أحرزت مدارس الشارقة نتائج متقدمة، في الاختبار الشامل لقياس مستوى أداء الطلبة بمادتي الرياضيات والعلوم في الصفين الرابع والثامن، من بينها 30 مدرسة خاصة تجاوزت المعيار الدولي المعتمد (500) نقطة في كلا الاختبارين الرياضيات والعلوم للصف الرابع، و27 مدرسة للصف الثامن.

شاركت عينة من مدارس إمارة الشارقة الخاصة للمرة الثالثة على التوالي في اختباري العلوم والرياضيات للصفين الرابع والثامن لدورة عام 2019، حيث اشـتملت عينـة الصـف الرابـع على 85 مدرسـة خاصـة أي ما يعادل (73%) من إجمالي عدد المدارس الخاصة في الإمارة والبالغ 117 مدرسة، فيمـا تشـكّلت عينـة الصـف الثامـن مـن 76 مدرسـة خاصة، وما نسبته (65%) من عدد المدارس. وتمثل هذه العينة جميع المناهج الدراسية المعتمدة، وتم اختيـار الطلبـة المشـاركين باتّبـاع أسـلوب العينـة العشـوائية التـي حددتهــا الجمعية الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي (IEA) وهي الجهة المشرفة والمنظمة للدراسة.

وهنأت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، المدارس التي حققت مراكز متقدمة في الاختبارات، مباركة منجزها الكبير، الذي يرسخ حضور إمارة الشارقة عالمياً، مشيدة بجهود إدارات المدارس والطلبة الذين تشرف عليهم، وسعيها المتواصل لصقل مهاراتهم وتنمية حس الإبداع والتفكير لديهم، مما أتاح لهم هذا التميز الكبير، مشيرة إلى أن أهمية الاختبار تكمن في إثراء الروح التنافسية، وفق معايير ومستويات مرتفعة، مؤكدة أن الهيئة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تسير بخطوات متسارعة وبوتيرة تصاعدية نحو التنافسية العالمية.

وقالت: إن التقييم العالمي لامتحان مادتي الرياضيات والعلوم للصف الرابع والثامن، هو تقييم عالمي تشارك فيه دول عديدة للاستئناس بالنتائج، والارتكاز عليها في الخطط التطويرية.

وأضاف علي الحوسني، مدير الهيئة، أن الهيئة تعتمد خطة إجرائية، تتضمن توعية الطلبة وذويهم بالامتحانات، وأهميتها من خلال اللقاءات والأنشطة، وكذلك الإدارات المدرسية والجهات المعنية بالتنفيذ؛ بهدف تحقيق نتائج مرتفعة في التقييمات الدولية، موضحة أن الهيئة تركز على إعداد الطلبة للمهارات المستقبلية عبر تطوير قدراتهم، وتوجيه المدارس بالعمل بشكل مباشر على تنمية حس الإبداع والابتكار لديهم، والاهتمام بالتعليم القائم على التفكير الناقد والإبداعي، وتنمية المهارات المختلفة.