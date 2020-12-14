شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط قبل مناقشته بـ"طاقة النواب" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي اجتماعاً غداً الثلاثاء، لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، المُوقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

وتتضمن مادة وحيدة مفادها "الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020".

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الأهداف الأساسية للمنتدي في ضوء الاتفاقية:

1- احترام حقوق الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعى والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم.

2- التعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئى، فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.

3- خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي.

4- وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية فى هذا الخصوص.

5- دعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التى لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطى الحالى والمستقبلي.

6- مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة.

7- دعم تشكيل سوق إقليمى للغاز.

8- المساهمة فى تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.

ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته فى الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذى لحضور اجتماعاتهم.