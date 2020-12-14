شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة لأردوغان.. إجبار الطالبات على التعرى فى سجون تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد نائب حزب الشعوب الديمقراطى بالبرلمان التركى، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتعذيب الطلاب داخل المعتقلات التركية، وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن الداخلية أمام المسؤولين عن سجنى أوشاك وإزمير، وذلك خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكشفت شهادة إحدى الطالبات المعتقلات داخل سجن أوشاك التركى، لموقع «بولد مديا» التركى، عن ممارسات نظام «العدالة والتنمية» القمعية بحق الطلاب المعتقلين، إذ قالت "لقد تعرضت للتفتيش عارية، وتم أمرى بخلع سروالي، وبخلع ملابسي الداخلية حتى ركبتى، وأمرى بتكرار الجلوس والوقوف أمامهم، وفعلت نفس الشيء في سجن مدينة إزمير".

وفى الأسبوع الماضى، تم إلقاء القبض على 27 شخصًا، من بينهم 23 طالبة، فى نطاق تحقيقات ضد حركة جولن، واحتجز الطلاب لمدة 5 أيام في سجن مديرية أمن أوشاك حتى ترحيلهم فى 4 سبتمبر إلى المحكمة التي أفرجت عن 22 طالبًا منهم، فيما تم اعتقال الـ5 الآخرين، بالإضافة إلى ذلك أجريت مقابلات غير رسمية مع الطلاب تحت اسم «المقابلات الخاصة» التي استمت بممارسة الضغط النفسي على الطلاب حتى أن أحدهم فقد وعيه ثلاث مرات خلال الاستجوابات.

وقالت إحدى الطالبات التى رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، عندما تحدثت للموقع بعد 3 أيام من إطلاق سراحها، إن جميع المحتجزات طالبات في جامعة أوشاك، وإنها أجبرت على إنزال سروالها الداخلى إلى ركبتها، وأمرت بتكرار الجلوس والوقوف هى وزميلاتها المعتقلات عرايا أمام مسؤولي السجن.

وسلط جرجرلي أوغلو الضوء على ما تعرضت له الفتيات داخل مديرية أمن أوشاك، وقال، "لم ينته أمر (التفتيش عرايا) في تركيا، فقد تم تفتيش 30 طالبة في فرع مديرية أمن أوشاك، وأُمرن بخلع ملابسهن أمام مسؤولي السجن".