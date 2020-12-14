بلغت 6.8 ملايير العام الماضي.. تضاعف الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا خلال العقد الأخير

تضاعفت الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا، خلال السنوات العشر الماضية، من 3 ملايير درهم في عام 2009 إلى 6.8 ملايير درهم في عام 2019، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 8.3 في المائة، وفقا لمجلة “المالية”، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة.

وأورد العدد 66 من المجلة، التي تصدر كل أربعة أشهر أن الاستثمارات المذكورة بلغت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعلى مستوى لها، في عام 2017، بقيمة 8.8 ملايير درهم، وأن المبادلات المالية بين المغرب، وبقية بلدان القارة تشهد، على غرار المبادلات التجارية، دينامية جديدة منذ عشر سنوات.

وبلغت حصة الاستثمارات المذكورة من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج 58.7 في المائة، خلال العام الماضي، بحصة متوسطة، قدرها 59.5 في المائة، خلال الفترة 2009-2019.

وأفادت مجلة “المالية” بأن الاستثمارات المغربية في إفريقيا كانت، في عام 2019، تغطي 29 دولة مقابل 9 دول فقط في عام 2009.

واحتلت كوت ديفوار المركز الأول بنسبة 21.4 في المائة، تليها تشاد (19.8 في المائة)، والسنغال (14.7 في المائة). وتمثل هذه البلدان الثلاثة وحدها نسبة 55.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا، في عام 2019.

وهمت الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا، حسب القطاع، أزيد من 13 قطاعا، واستحوذت قطاعات البنوك، والاتصالات، والصناعة على حصص نسبتها 39.4 في المائة و21.1 في المائة و13.5 في المائة على التوالي. وتمثل هذه القطاعات الثلاثة نسبة 74.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا، في عام 2019.