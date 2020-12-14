الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي ينعيان نائبا ليبيا توفي بكورونا في طنجة

نعى المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الاثنين، النائب عمر قرميل، الذي توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد، بعدما تأكدت إصابته به فور وصوله إلى مدينة طنجة.

وقال المجلس الرئاسي الليبي عن النائب المتوفى، عمر قرميل، إن الوطن “خسر برحيله قيمة وطنية، وسياسية كبيرة، وإنه غادر وهو في أوج عطائه، مخلفا سيرة عطرة”، كما نعى الراحل زملاءه في مجلس النواب، وتوجهوا بالتعازي إلى أسرته، وأهالي الزنتان.

وقدمت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها، تعازيها في قرميل إلى أسرته، وزملائه في مجلس النواب، وملتقى الحوار السياسي.

وكانت مصادر قد أكدت أن عمر غيث قرميل، سجلت إصابته بفيروس كورونا، هو وزميله، فور وصولها إلى مدينة طنجة، قبل أيام، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب.

وأضاف المصدر ذاته، أن قرميل كان يتلقى العلاج في مستشفى دوق دو طوفار، قبل أن يفارق الحياة، مساء أمس الأحد، بسبب مضاعفات الفيروس.