“حياتي ضاعت” بهده الكلمة لخصت “حبيبة”، شابة من ضواحي مدينة الفقيه بن صالح لـ”اليوم24” قصتها، بعدما تعرضت للاغتصاب، وهي قاصر في سن 15 سنة من طرف شخصين ما تسبب لها في أزمة نفسية، وإجتماعية.
الضحية، خلال حديثها، أشارت إلى أن شخصين تهجما عليها، واغتصباها داخل بيت أسرتها، وهي قاصر، لكن المحكمة لم تنصفها، وقضت بمنحهما سنة حبسا فقط، وحتى هذا الحكم لم ينفذ، إذ لايزالان يتمتعان بحريتهما.
وأضافت المتحدثة أنها تعذبت كثيرا، هي وإبنها، الذي جاء نتيجة اغتصابها مطالبة المسؤولين بالتدخل، وإنصافها في هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر شابة اغتصبت في سن 15 من طرف شخصين: القضاء منحهما سنة حبسا فقط.. وحتى هذا الحكم لم ينفذ! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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