شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة دفاع روسية والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع تابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين عقابا لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

ومن المتوقع أن يثير الإجراء، الذي كشفت عنه رويترز في الأسبوع الماضي، غضب أنقرة وسيلحق على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.