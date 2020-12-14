شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالمياً : 72.3 مليون إصابة و1.61 مليون وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و614 ألفا و291 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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