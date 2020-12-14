مرضى الكلى أكثر عرضة للوفاة بكورونا

لندن ـ وكالات: توفي واحد من كل 30 مريضا يخضعون لجلسات تنقية الدم بالكلية الصناعية بسبب فيروس كورونا في بريطانيا، مما دفع إلى الاعتقاد بضرورة إعطاء مرضى الكلى أولوية للحصول على اللقاح ضد الفيروس، وحتى الآن، توفي 662 مريضاً من بين 20000 مريض من مرضى غسيل الكلى بسبب العدوى، وفقاً لجمعية “كايندري كاير” الخيرية البريطانية، كما لقي 564 شخصاً آخرين ممن خضعوا لعمليات زرع الكلى حتفهم بسبب فيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بين أولئك الذين يعانون من مشاكل كلوية خطيرة إلى أكثر من 1200، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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