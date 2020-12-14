واشنطن تفرض عقوبات على أنقرة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

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