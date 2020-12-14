2863 إصابة و42 وفاة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 262477 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3407 حالات، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا يبلغ 36416 حالة.

كما جددت الوزارة دعوتها إلى الالتزام بأوامر وزارة الدفاع، واتباع سبل الوقاية، خصوصا ارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا.