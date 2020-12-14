بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

ووفقا لموقع "ورلد ميتر" (Worldometers) المتخصص في رصد إحصاءات كورونا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم إلى 72 مليونا و250 ألفا و742 إصابة عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة (15:00بتوقيت غرينتش).وبلغ عدد المتعافين في العالم 50 مليونا و636 ألفا و979، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و614 ألفا و159.

وفي الولايات المتحدة -البلد الأكثر تضررا- بلغت أعداد الإصابات 16 مليونا و551 ألفا و634 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 305 آلاف و88.