بالوثائق.. القضاء يرد دعوى أقامتها الخطوط القطرية ضد شركة عراقية

تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن رد القضاء العراقي دعوى أقامتها الخطوط القطرية ضد شركة عراقية تتعلق بحقوق مالية. وأدناه الوثائق:

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