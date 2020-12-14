الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء يوم الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

ومن المتوقع أن يثير الإجراء غضب أنقرة وسيلحق على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أوردت وكالة "رويترز" عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

كما قالت وكالة "بلومبيرغ" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا، على خلفية صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" التي اشترتها تركيا.

وذكرت الوكالة أن العقوبات ضد تركيا سيتم فرضها بموجب قانون "CAATSA" (مكافحة أعداء أمريكا عن طريق العقوبات).

جدير بالذكر أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي قرروا في 11 ديسمبر توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني "قائمة سوداء" إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019 بشأن فرض قيود ضد أنقرة بسبب أنشطتها "غير الشرعية" في البحر الأبيض المتوسط.