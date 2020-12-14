شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترحيب اوروبي بشطب السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رحب الاتحاد الاوروبي، الیوم الاثنین، بشطب اسم السودان من قائمة الولایات المتحدة للدول الراعیة للارهاب..مؤكدا ان ذلك یعد تطورا مھما یدفع بعملیة الانتقال السیاسي والاقتصادي الجاریة في السودان.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجیة والأمن في الاتحاد الأوروبي نبیلة المسارلي في بیان "ان ھذه الخطوة ستوفر زخما إیجابیا للانتعاش الاقتصادي وتقرب السودان من تخفیف عبء الدیون والذي بدوره ینبغي علیه مواصلة تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة اللازمة". وأضافت "أن الاتحاد الأوروبي لا یزال ملتزما بدعم جھود الإصلاح في السودان فضلا عن تطلعات تخفیف الدیون".

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