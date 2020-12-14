شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبلغ دولاً خليجية بتحركات الإخوان.. وتكشف مخططا لإقامة مشاريع فيها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت مصادر أن مصر أبلغت دولاً خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات الإخوان، كاشفة مخططا للجماعة يهدف لإقامة مشاريع في الخليج.

ووفقا لما أكدته المصادر لـ«قناة العربية» اليوم (الاثنين)، فقد كشفت التحقيقات المصرية تشكيل الإخوان عناصر شديدة الخطورة في الخليج، وأنهم نقلوا أموالهم إلى إيران أخيراً، وأشارت المصادر إلى أن هذه التحقيقات ستؤدي إلى القبض على المزيد من عناصر الجماعة الإرهابية.

وأفادت المصادر بأن عناصر إخوانية رُحِّلت من الكويت كشفت تنسيقاً مع الإخوان في تركيا، وأن الجماعة اخترقت الجاليات العربية في أوروبا.