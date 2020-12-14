شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعتقل قبائل همدان.. و«بني خولي» في صعدة تناشد الشرعية لإنقاذها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تواصل مليشيا الحوثي اختطاف زعماء وأبناء القبائل في صنعاء وصعدة، إذ اختطفت أمس 30 قبلياً من قرية الجاهلية بمديرية همدان (20 كيلومترا شمال صنعاء) بعد حصار مطبق فرضته على القرية منذ ثلاثة أيام.

وقالت مصادر قبلية إن مجاميع مسلحة بقيادة القيادي الحوثي أبو معتز حاصرت قرية الجاهلية وبدأت حملة دهم وتفتيش للمنازل وخطف للأهالي، مؤكدة أن المليشيا تذرعت بأن القرية توجد فيها مخازن أسلحة وقنابل لكن الأسباب الرئيسية تعود إلى لجوء الأهالي للقضاء بعد محاولات قيادات حوثية السطو على أراض واسعة تابعة لهم.

من جهة أخرى، ناشد أبناء قبائل «بني خولي» في مديرية منبه شرق محافظة صعدة، الحكومة اليمنية الشرعية بتحريك القوات لإنقاذهم من الإرهاب الحوثي الذي يواصل مداهمة قراهم وقتل وأسر أطفالهم والاعتداء على نسائهم.

وقال أحد مشايخ المنطقة (في بيان حصلت "الخليج 365" على نسخة منه) إن مليشيات الحوثي الإرهابية تفجر منازل المواطنين وتنتهك كرامتهم، مناشدا حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بالتحرك السريع لإنقاذ أطفالهم خصوصاً أن المنطقة حدودية.