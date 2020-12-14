شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على فردين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)
أدرجت الولايات المتحدة، الاثنين، مسؤولين إيرانيين اثنين على القائمة السوداء، بتهمة التورط في اختفاء الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ليفنسون في مارس/آذار عام 2007، حيث تعتقد أنه اختطف في إيران، ولقي حتفه خلال احتجازه.
وقال مسؤولون أمريكيون للصحفيين، إنه بذلك تكون الولايات المتحدة فرضت عقوبات على محمد بصيري وأحمد خزاعي من وزارة المخابرات والأمن الإيرانية، وإن تحديد هويتيهما علناً من شأنه أن يقود لمعلومات أكثر عن ليفنسون.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: «اختطاف ليفنسون في إيران هو مثال صارخ على رغبة النظام الإيراني في ارتكاب أعمال جائرة». وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف، قال مسؤولون، إن جميع الأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة حتى الآن تشير إلى أن ليفنسون، الذي فقد في جزيرة كيش الإيرانية في الخليج عام 2007، توفي أثناء احتجازه.
وقال مسؤول أمريكي كبير، الاثنين، إنه لا ينبغي إبرام أي اتفاق مع إيران دون الإفراج عن جميع الأمريكيين المحتجزين ظلماً هناك.
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