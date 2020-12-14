شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض أشد مستويات القيود لكبح «كورونا» في لندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين، بأن العاصمة لندن ستنتقل إلى المستوى الثالث، وهو أعلى مستويات القيود المفروضة لمنع تفشي وباء كورونا اعتباراً من يوم الأربعاء، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما يدلي وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ببيان في مجلس العموم هذا اليوم.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى الحد من انتشار الوباء مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الميلاد. وأكدت المصادر الإعلامية أن قيود المستوى الثالث ستشمل إغلاق المقاهي والمطاعم باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة.

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