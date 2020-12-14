شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يدشن فندقه الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

دشن نادي دبا الحصن ظهر الاثنين فندقه الجديد الذي تم إنشاؤه على أحدث المواصفات المعمارية، ضمن خطة النادي الاستثمارية. وحضر مراسم الافتتاح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وقام بقص الشريط إيذاناً بانطلاقة العمل بالفندق، بحضور إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة، وسليمان جمعوه رئيس مجلس مدينة دبا الحصن وطالب عبدالله صفر نائب رئيس نادي دبا الحصن، ومحمد حسن الظهوري نائب رئيس مجلس مدينة دبا الحصن، وعدد من أعيان المدينة، وقام الجميع بجولة في أروقة الفندق الجديد، بجانب تفقد المطعم الذي يقدم مجموعة من أشهى الأطعمة العربية والعالمية لتلبي مختلف الأذواق لدى الزوار. ويعتبر الفندق الأول من نوعه على مستوى أندية الدولة الذي يقدم خدمات متنوعة للرياضيين في المنطقة، فضلاً عن أن جميع الغرف مجهزة بأحدث التجهيزات الفندقية، خاصة أنه الفندق الوحيد المعني بالرياضيين في المنطقة الشرقية ويتميز بوسائل الراحة وغرف صممت وفق أفضل معايير الإقامة لتوفر تجربة متميزة لجميع الزوار والنزلاء.

وأعرب عيسى هلال عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً حرص المجلس الرياضي على النهوض بكافة أندية الإمارة ومواكبة التطور، مشيداً بجهود إدارة دبا الحصن على التميز والإبداع في كل عمل، منوهاً بأن الفندق فاق كل التوقعات عبر توفر جميع الاحتياجات التي يحتاج اليها الرياضي في غرفته، وخصوصاً أن الفندق قريب من النادي والملاعب وهذا الشيء يسعد المدربين، معلناً أن منتخب الامارات لكرة اليد لفئة الناشئين، سيكون أول منتخب يعسكر داخل الفندق ابتداء من الخميس المقبل.