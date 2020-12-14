محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الإثنين، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020. تضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم "90" لسنة 2020، فوز حسن طارق حسن عمار، وشهرته "حسن عمار" بالمقعد الفردي عن الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) ومقرها "بورفؤاد أول".

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. عمار نائبًا عن الدائرة الأولى ببورسعيد في مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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