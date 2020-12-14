"بي بي سي": لندن ستخضع لإجراءات احترازية أكثر صرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (بي بي سي) علمت :بي بي سي" إن الحكومة البريطانية أخطرت النواب الممثلين للعاصمة لندن في البرلمان بأن المدينة سيطبق عليها الفئة الثالثة من الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتي تعد الأكثر صرامة. وسجل عدد من المناطق في لندن ومحيطها زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي. وقال عمدة لندن صديق خان إنه يجب النظر بعين الاعتبار لوضع المدينة لتجنب تدمير اقتصاد العاصمة البريطانية في ظل هذه الإجراءات. وتشمل الإجراءات الاحترازية التي ستخضع لها لندن قصر عمل المطاعم على خدمات التوصيل وبيع الطعام دون السماح للزبائن بتناوله في المطاعم، بجانب إغلاق صالات السينما والمسارح. كذلك لن يسمح للعائلات باستقبال الزوار داخل المنازل

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