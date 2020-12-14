مقاطعة أوروبية لمنتدى اقتصادي في إيران احتجاجا على إعدام معارض

الإثنين 14 ديسمبر 2020

أرجأ منظمو منتدى أعمال بين إيران وأوروبا كان من المقرر أن يبدأ الإثنين انعقاده، أعقاب احتجاجات على إعدام المعارض الإيراني روح الله زم.



كان من المفترض أن تنطلق أعمال منتدى الأعمال الأوروبي الإيراني على مدى ثلاثة أيام، بتصريحات مهمة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يليهما سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

لكن انعقاد الفعالية أثار جدلا لأنها جاءت بعد يومين على إعدام المعارض زم، الذي كان يدير قناة على مواقع التواصل الاجتماعي حظيت بشعبية خلال احتجاجات 2017.

وانتشر وسم "قاطعوا منتدى الأعمال الأوروبي الإيراني" على تويتر، فيما ندد العديد من النشطاء بانعقاد الفعالية.

وكتب المنظمون في بيان في ساعة متأخرة الأحد أن "اللجنة المنظمة لمنتدى الأعمال الأوروبي الإيراني قررت اتخاذ الخطوة الاستثنائية المتمثلة بإرجاء المؤتمر".

كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد ذكرت على حسابها في تويتر أنه في أعقاب "الإعدام الوحشي وغير المقبول" فإن سفيرها في طهران وكذلك سفراء ألمانيا والنمسا وإيطاليا يلغون مشاركتهم في المنتدى.

وأرفقت التغريدة بوسم "الوضع ليس عاديا".

بدوره أكد المسؤول في وزارة الخارجية الألمانية عن الشرق الأوسط كريستيان داك على تويتر أن موفدي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن يشاركوا في المؤتمر.

ونفذت إيران حكم الإعدام في المعارض روح الله زم، الذي عاش لفترة في المنفى في فرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017-2018.

وكان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق "تلجرام" للتراسل تحمل اسم "آمَد نيوز".

وعبرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان الأحد عن الصدمة إزاء الظروف المحيطة بإدانة زم "خصوصا الاختطاف من الخارج".

ويعد إرجاء منتدى الأعمال نكسة كبيرة للمدافعين عن تحسين الحوار مع إيران من خلال تشجيع التجارة.